PSP encerra estabelecimento por alojar trabalhadores em condições precárias

O Comando Regional da PSP da Madeira procedeu, ao início da tarde desta sexta-feira, dia 23 de Maio, a uma acção de fiscalização a um estabelecimento de comércio a retalho, situado na Rua 31 de Janeiro, no Funchal. A operação foi conduzida pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo de Fronteiras, no âmbito das suas competências de controlo da permanência legal de cidadãos estrangeiros no território nacional.

Durante a fiscalização, os agentes detectaram que a cave do estabelecimento, oficialmente destinada a armazém, era utilizada ilegalmente como espaço de pernoita e residência diária por quatro funcionários da loja. A infra-estrutura apresentava condições extremamente deficientes de higiene e habitabilidade, em manifesta violação das normas legais e de saúde pública.

Face à gravidade da situação, foram de imediato accionadas a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) e a Delegada de Saúde do Concelho do Funchal. Após avaliação técnica no local, as autoridades determinaram o encerramento imediato e por tempo indeterminado do espaço comercial, até que sejam comprovadas as condições legais para o seu funcionamento.

Foto: PSP

Simultaneamente, foram encetadas diligências para garantir o realojamento dos quatro cidadãos estrangeiros em condições condignas, tendo-se verificado que os mesmos se encontram em situação regular no país, como titulares de Títulos de Residência válidos.