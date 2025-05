Semana parlamentar encerra com 4 iniciativas aprovadas e 4 rejeitadas

A última sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira desta semana terminou, ao início da tarde de hoje, com a aprovação de quatro iniciativas e a aprovação de outras quatro.

As votações tiveram os seguintes resultados:

- Voto de saudação do PSD “a todos os Bombeiros, por ocasião do Dia Regional do Bombeiro” – APROVADO POR UNANIMIDADE

- Voto de congratulação do JPP “a duas produções regionais” - APROVADO POR UNANIMIDADE

- Projecto de decreto, da autoria do PS, que “altera o decreto que estabelece o regime jurídico dos percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira” – REJEITADO (PSD e CDS contra, abstenção do Chega e IL e votos a favor do PS e JPP)

- Projecto de resolução do PS que “recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas para proteger a economia regional face ao aumento das tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América” – REJEITADO (PSD e CDS contra, abstenção do Chega e votos a favor PS e JPP)

- Projecto de resolução, da autoria do PS, que “recomenda ao Governo Regional a criação de programa regional de promoção da saúde mental nas escolas da RAM” – REJEITADO (PSD, CDS, IL e Chega contra, JPP e PS a favor)

- Projecto de proposta de lei à Assembleia da República, da autoria do PS, intitulada “regime excepcional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais de modo a auxiliar a economia regional madeirense perante a aplicação de direitos aduaneiros adicionais impostos pelos Estados Unidos da América” – REJEITADO (PSD, CDS e Chega contra, abstenção da IL e votos a favor PS e JPP)

- Projecto de resolução do JPP que "recomenda ao Governo Regional o lançamento de uma campanha de prevenção rodoviária" – APROVADO (Abstenção do PSD, CDS e Chega e votos a favor do JPP, PS e IL)

- Projecto de resolução do PSD intitulado "Gestão dos Fundos Europeus para as Regiões Ultraperiféricas " – APROVADO POR UNANIMIDADE