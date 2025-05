Turistas transformam Rotunda do Infante em 'piscina'

Na noite desta terça-feira, 27 de Maio, quatro jovens estrangeiros, todos com 19 anos, foram identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), após terem sido apanhados 'a banhos' na fonte da Rotunda do Infante, no Funchal.

Por volta das 22 horas, os quatro turistas decidiram tirar a roupa e utilizaram a fonte como se fosse uma piscina, numa cena que não passou despercebida a quem por lá passava. Inclusive, um popular registou o momento em vídeo, que já está a circular amplamente pelas redes sociais.