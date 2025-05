Do Brasil vem a garantia que Cristiano Ronaldo tem proposta do Botafogo

O conhecido jornalista brasileiro Jorge Nicola garantiu hoje, em vídeo publicado no seu canal no YouTube, que Cristiano Ronaldo tem uma proposta do Botafogo para jogar o Mundial de Clubes, competição que vai decorrer nos Estados Unidos entre 14 de Junho e 13 de Julho. Nicola afirmou que a oferta inclui a possibilidade de CR7 se tornar sócio de John Textor – ‘dono’ do Botafogo - na Eagle Football holding do empresário norte-americano.

“Cristiano Ronaldo tem em mãos uma proposta importante do ponto de vista financeiro para defender o Botafogo no Super Mundial de Clubes e também para a sequência da temporada. Essa oferta inclui inclusive a possibilidade dele se tornar sócio de John Textor em seus clubes” afirmou Nicola.

A janela especial da FIFA para transferências antes Mundial de Clubes abre no próximo domingo e termina a 10 de Junho.