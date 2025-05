Dia Internacional dos Museus celebrado com visitas guiadas e concerto no Museu da Baleia

O Dia Internacional dos Museus será celebrado pelo Museu da Baleia da Madeira (MBM) – Município de Machico com uma visita gratuita às exposições permanentes, entre as 10h e as 16h30, do dia 18 de Maio. Mais tarde, pelas 19 horas, haverá um Concerto do Coro de Câmara da Madeira.

O objectivo é "celebrar os museus e o seu importante papel na sociedade", dando "a conhecer o património cultural material e imaterial associado às baleias e o testemunho da mudança de uma atividade extrativa como era a baleação para a conservação destas espécies e do meio marinho".

Quanto ao concerto, acontecerá na emblemática sala dos cetáceos, "sob a direcção artística da Maestrina Zélia Gomes, numa bem-sucedida parceria que concretiza o 3º concerto, também de caráter gratuito".