Museu da Banana com mais de 36 mil visitantes ao ano

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, vê o Museu da Banana com grande potencial de crescimento e interesse turístico, não só pelas valências que possui, pelas experiências que proporciona aos nossos visitantes, mas também pela expressividade dos números, que evidenciam uma procura crescente. Isso mesmo transmitiu em nota à imprensa, na qual dá nota que, em 2024, foram já 36.634 visitantes que até ali se deslocaram, sendo os principais mercados emissores, Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Polónia, Dinamarca e Hungria.

“Penso que há aqui um potencial de crescimento enorme, numa infraestrutura que valoriza uma das nossas mais importantes produções agrícolas, aliando a história, a tradição, a inovação e degustação dos produtos derivados da banana”, acrescenta Nuno Maciel, que deixa um apelo aos madeirenses e porto-santenses, “venham conhecer este espaço no Lugar de Baixo, e estou certo de que levarão convosco uma experiência enriquecedora”. Nuno Maciel

O governante visitou as instalações da BAM, visita essa que integra uma estratégia de proximidade, que visa conhecer no terreno as dinâmicas dos sectores agrícola e piscatório e garantir que a ação governativa responde de forma eficaz às necessidades reais dos produtores e agentes económicos.

Com instalações imersivas e artísticas, divididas por zonas temáticas que cobrem a sua história, os processos de transporte, e o seu papel na nutrição, o Museu da Banana da Madeira é o lugar para apurar os cinco sentidos, deixar a imaginação fluir e descobrir a cultura da Banana através dos olhos da arte, com recurso a hologramas, fotografias e outros dinâmicos modelos expositivos.

Uma visita ao Museu contempla, também, uma passagem pelos campos experimentais de plantação, com sistemas inovadores de transporte de cachos de banana e estufas com as mais modernas tecnologias para que os visitantes testemunhem in loco como se processa o cultivo da fruta.