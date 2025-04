Concerto gratuito de Aurea no Dia do Trabalhador

A cantora e compositora portuguesa Aurea vem à Madeira para um concerto gratuito no dia 1 de Maio, às 21 horas, no Parque de Santa Catarina. O concerto vai decorrer no âmbito das celebrações do Dia do Trabalhador.

A artista tem vindo a ser uma referência no panorama musical com uma agenda preenchida, actuando desde as maiores salas às festas mais pequenas sendo amplamente conhecida pelos êxitos como 'Busy', 'Frágil', 'Recomeço' e I Didn’t Mean It'.

Importa referir que a abertura de portas ocorre pelas 18 horas.

COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR

Programa completo

12 horas - Homenagem ao Trabalhador Madeirense - Deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense - Avenida Sá Carneiro

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

- Prova de Atletismo 'Madeira a Correr' – Grande Prémio 1.º de Maio – Associação de Atletismo da RAM, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com partida junto à Igreja, na Estrada Regional 104.

- Torneio de Futebol “Professor Eleutério d’Aguiar – Edição 2025– Comemorativo do 100º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio.

- Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2025 – Pista das Carreiras – Camacha.

ABERTURA DA ZONA DE LAZER DO MONTADO DO PEREIRO

Estará ao dispor da população a zona de lazer do Montado do Pereiro com zona de piqueniques e as habituais barracas de comes e bebes, entre as 10 e as 18 horas.

CONCERTO COMEMORATIVO

- 21 horas - Aurea, no Parque de Santa Catarina.