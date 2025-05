Baleia deu à costa em Gaula há 30 anos

A 12 de Maio de 1995, o DIÁRIO noticiava que tinha sido encontrada uma baleia, junto à costa de Gaula. O animal deveria pesar cerca de 9 toneladas, pelo que os trabalhos de remoção dos mesmos anteviam-se difíceis.

O mamífero, com cerca de 14 metros de cumprimento, terá chegado a embater nas rochas da praia, mas devido às correntes acabou por voltar a afastar-se da costa. Inicialmente, a baleia foi encontrada com vida, embora a perder muito sangue, mas acabaria por não resistir. No local esteve a Polícia Marítima, bem como os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e ainda dois biólogos do Museu Municipal do Funchal.

O destino do animal ainda era um incógnita, uma vez que também se tornava difícil amarrar uma corda ao animal, por forma a que fosse possível movê-lo.

Já na edição de 13 de Maio desse ano, o DIÁRIO divulgava imagens subaquáticas, captadas por Filipe Barreto, que mostravam os ferimentos da baleia. Quanto ao destino do cetáceo, ainda não estava decidido.

Por fim, a 14 de Maio, o nosso matutino dava conta de que já havia sido dado “um fim” à baleia. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz, por indicação do presidente da autarquia, acabaram por afundar o animal em alto mar, auxiliados pelo pesqueiro ‘Luís Gonzaga’. Tudo porque o cheiro nauseabundo proveniente do animal em putrefação começava a incomodar quem vivia nas redondezas.