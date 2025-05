Henrique Levy apresenta livro no Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra do Funchal será palco, na próxima sexta-feira, às 17 horas, da apresentação de um livro de Henrique Lévy, poeta e romancista português. Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa de hoje, trata-se da obra ‘O drama de Afonso VII de Portugal’, da Editora Letras Lavadas. O romance será apresentado por Graça Alves, directora do Museu de Arte Sacra do Funchal, e a entrada é livre.

Leia-se agora a sinopse: “Há muitos anos liderei a revolta que pôs fim a uma gélida ditadura. O povo aclamou-me rei. Sentei-me no trono do meu país, devolvendo-lhe a liberdade e a paz. Com a dose máxima de verdade, restaurei a felicidade dos portugueses. Prometi não abandonar Portugal enquanto as orquídeas e o canto dos galos resvalassem pelo tempo perdido por tão demorada e prolongada ditadura. Hoje, a hipnótica possibilidade de uma guerra nos Balcãs atreve-se a pedir-me que dê esperanças à paz, se trocar o trono do meu país por outro, numa região que pouco conheço, apesar de minha avó paterna lá ter nascido. Sem rodeios, é este o dilema que me tortura as noites. Incapaz de construir marés, olho o pátio destas opções e desejo um horizonte prudente, necessário ao tempo da solidão e da tristeza erigidas nas minhas palavras a revelar a dignidade de não abandonar o compromisso selado com os portugueses e impedir uma feroz guerra nos Balcãs”.

A 2 de Junho de 2024, o autor deu uma entrevista ao jornal Açoriano Oriental, onde falou um pouco sobre a obra: “Este é um livro que convoca toda a humanidade. Todo o Homem está aí com a culpa, o seu medo e a solidão das suas decisões. Este livro é uma homenagem ao 25 de Abril, com um rei que liberta Portugal de uma República fascista, mas que nos inícios dos anos 90 se confronta com a decisão de se sentar no trono da Jugoslávia e evitar a guerra na Europa ou abandonar Portugal à sua sorte. Este foi o recado que quis trazer ao mundo neste momento, em que não podemos ter medo, nem sentir culpa da situação em que a Europa parece estar a cair. E para isso, temos de ter uma consciência livre e convocar a consciência da Humanidade que tanto fez para que chegássemos aqui”.

Henrique Levy é autor de outras obras como ‘Livro da Vacuidade e da Demanda do Vento’ e ‘Vinte e Sete Cartas de Artemísia’.

Sobre o autor

Henrique Levy passou a sua infância em terras africanas, São Tomé e Príncipe e Moçambique, regressando a Portugal na década de 70 do século XX.

Licenciou-se em Língua e Cultura Portuguesas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e tornou-se mestre em Estudos Portugueses com uma tese sobre Florbela Espanca, na Universidade Aberta (1999).

Iniciou a sua actividade profissional no Oriente, em Macau, como professor de Português língua não materna. Prosseguiu a sua carreira docente na FLUL; em Turim, na Itália, como Leitor de Português; na Universidade Autónoma de Lisboa - Camões (1992-2012).

Tendo ‘peregrinado’ por vários países da África Austral, da Ásia e da Europa, assentou raízes nos Açores, onde vive actualmente.