Dia Internacional da Família comemorado a 15 de Maio na Nazaré

O Dia Internacional da Família será celebrado a 15 de Maio, no no Parque Urbano da Nazaré, em São Martinho, numa organização da Associação Casa do Voluntário, em parceria com Garouta do Calhau, Causa Social, AFARAM, Associação Reinventa- Pólo Comunitário da Nazaré e a Associação de Motociclismo.

Apesar de, inicialmente, a organização ter referido a presença do presidente do Governo Regional, tal não se confirma.

"Com este evento, pretendemos destacar a importância da família, reforçando a mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para um bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família e proporcionar aos nossos utentes das várias instituições da freguesia um momento de diversão e convívio", explica nota à imprensa.

Estima-se que cerca de 150 pessoas possam participar nesta iniciativa, nomeadamente utentes destas instituições.

Programa do Evento

· 14h - Abertura do Evento;

· 14h15 – Grupo de Teatro- Garouta do Calhau - Centro Comunitário da Várzea

· 14h30- Grupo Macetitas- SochioHabitaFunchal E.M.

· 14h45- Dança Sénior- Garouta do Calhau- Prof. Dércia

· 15h00 – Atuação da Cantora Ariel- Garouta do Calhau

· 15h15 – Aula de Comunitário da Nazaré Ginástica- IHM- Pólo

· 15h30 – Grupo “Galeão a Cantar”- SocioHabitaFunchal E.M.

· 16h- Declamação de um Poema- Sr. João- Causa Social

· 16h:15- Aula de Dança/ Rumbea- Dainlina Toussaint- Associação Casa do Voluntário

· 16h:30- Música Ambiente

· 17h:30- Encerramento