Dia da Europa celebrado no Funchal por centenas de crianças

Na Madeira, o Dia da Europa também será hoje celebrado. Centenas de crianças das várias escolas da cidade do Funchal vão juntar-se no Jardim Municipal para assinalar esta efeméride, evocando a data em que se assinou a ‘Declaração Schuman’, a 9 de Maio de 1950.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Funchal em conjunto com o Clube Europeu da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro (antiga Escola do Galeão), em São Roque.

As celebrações arrancaram já ontem com jogos tradicionais, no Largo do Município, e uma caça ao tesouro por alguns dos principais pontos da cidade. No particular, os jogos tradicionais focaram-se na preservação cultural e fomentam a colaboração entro todos. “Por serem acessíveis e muitas vezes cooperativos, promovem a participação de todos, independentemente da idade, língua ou origem social, fomentando a coesão entre os participantes”, referia a organização.

No dia de hoje, as celebrações dividem-se em dois grandes momentos. Na parte da manhã, no Jardim Municipal, tem lugar um espetáculo educativo e lúdico com actuações de diversas escolas, a gravação de uma ‘flash mob’ e ainda a narração de histórias infantis por Leda Pestana. Haverá, igualmente, um desfile com as bandeiras dos Estados-Membro.

Durante a tarde, a partir das 14h30, a sala da Assembleia Municipal recebe a conferência ‘Funchal: Educação para a Cidadania Digital’. Nesta ocasião, Bruno Pereira, que ocupa o cargo de vice-presidente da autarquia do Funchal e que já foi director regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa (2015-2019) vai abordar o ‘Posicionamento da RAM: Assuntos Europeus e Cooperação Externa’.

A conferência contará, também, com as intervenções de Paulo Vasconcelos, gestor na área da informática, que falará sobre ‘Os desafios da cidadania digital na sociedade’, e de Ana Marques, professora de informática da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, que abordará ‘O papel das escolas no desafio para a educação digital’.

Mas há mais iniciativas a ter em conta neste Dia da Europa que hoje se assinala.

Agenda

09h00 – arranque das VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, sob o tema ‘Do Asilo à Inovação... 100 Anos de Hospitalidade’, na Casa de Saúde Câmara Pestana.

09h30 - 3.ª Edição da Conferência Ecos Machico, com o tema ‘Lei do Restauro da Natureza: uma abordagem para o futuro sustentável’, no Forúm Machico.

09h30 - XI Seminário de Educação, com o tema ‘Educação: Reflexões e Caminhos’, que contará com a presença de Maria de Lurdes Rodrigues, no Museu de Imprensa Madeira, em Câmara de Lobos.

11h00 - o Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresenta o volume 14 da Antologia da Música na Madeira, dedicado à obra sinfónica Rapsódia nº 1, ‘Cantos Populares da Ilha da Madeira’, composta por Manuel Ribeiro. Apresentação acontece no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

11h00 – sobre ao palco a peça ‘Uma Coisa de Sangue’, encenado por Belisa Branças, Centro Cultural de Investigação do Funchal. Repete-se às 21 horas.

14h30 - no âmbito da Festa da Flor 2025, acontece a cerimónia do Muro da Solidariedade, junto à Exposição da Flor, no Largo da Restauração.

16h00 - 10.ª Edição do Encontro Juvenil do Atlântico – CRIAPOESIA, na Sala de Congressos do Casino da Madeira.

16h00 – arranque no seminário ‘A Museologia em rede e Trabalho Colaborativo. Madeira e Açores’, na Sala do Senado, Universidade da Madeira, Campus da Penteada.

17h00 - cerimónia de entrega de diplomas dos estudantes da primeira edição da pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, da Universidade da Madeira, no Edifício da Reitoria - Sala do Pátio.

17h00 - apresentação do Meeting Internacional de Biathle e Triathle de Machico, no Forte de Machico.

17h00 - apresentação do livro ‘O Drama de Afonfo VII de Portugal’, do escritor Henrique Levy, prémio ‘Natália Correia’ em 2023, que será apresentado por Graça Alves , no Museu Arte Sacra.

17h30 - eucaristia de Acção de Graças pelos 100 anos de presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, na Sé do Funchal.

18h00 - abertura da ‘Semana do Advogado 2025’.

18h00 - celebrações do 510.º aniversário da freguesia de São Jorge.

19h00 - ‘Madeira Soundscape’, com a actuação do artista convidado CORVO, que iniciou o seu percurso no ‘hip-hop’ madeirense. Momento acontece na Fnac Madeira Shopping.

19h00 - recital de bandolins, cordofones tradicionais madeirenses e guitarra, na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.

20h30 - ‘Concerto de alunos’, no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. ‘Beyond Limits: From Tradition to Virtuosity’, no Salão Nobre do Conservatório.

21h00 – no âmbito da Festa da Flor 2025, concerto ‘Flower Fantasy’, pela Orquestra de Salão Húngara Imperatriz Sissy, no Cais 8.

20h45 - XVII edição do Rali Município de São Vicente, com a classificativa de Ponta Delgada.

Efemérides

1502 - O navegador Cristóvão Colombo larga do porto de Cádis, em Espanha, na quarta e última viagem ao Novo Mundo.

1950 - Robert Schuman, ministro das Relações Exteriores francês, propõe a criação de uma Alta Autoridade Comum, para regular a indústria do carvão e do aço na Alemanha Ocidental e em França. É o primeiro passo político para a Comunidade Económica Europeia.

1969 - 200 santos são retirados do calendário litúrgico oficial da Igreja Católica. A medida insere-se no conjunto de reformas do Concílio Vaticano II.

1994 - A Suécia e a Finlândia aderem à Parceria para a Paz, programa de cooperação militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

2006 - O Tribunal Constitucional multa, pela primeira vez, dirigentes partidários, do PS e do PSD, por irregularidades nas contas anuais dos partidos referentes ao ano de 2001.

2007 - José Ramos Horta é eleito Presidente de Timor-Leste, com 69,18 por centos dos votos, contra 30,82 por cento de Francisco Guterres "Lu Olo", na segunda volta das presidenciais.

2010 - É criado, com sede no Luxemburgo, o Fundo Europeu de Estabilidade financeira por todos os membros da Zona Euro, para ajudar a combater a crise das dívidas soberanas.

2018 - O Tribunal Constitucional espanhol suspende a lei aprovada pelo parlamento da Catalunha que permitia a investidura à distância de Carles Puigdemont como presidente do governo regional catalão.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o decreto que permite a mudança da menção do sexo no registo civil a partir dos 16 anos, e solicita ao parlamento "que pondere a inclusão de relatório médico prévio à decisão sobre a identidade de género antes dos 18 anos de idade".

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia que o Conselho de Ministros aprovou a gratuitidade dos medicamentos sujeitos a prescrição médica aos cerca de 145 mil beneficiários do Complemento Solidário para Idosos.

