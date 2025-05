VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental celebram centenário das Irmãs Hospitaleiras na Madeira

A Casa de Saúde Câmara Pestana acolhe, na quinta e sexta-feira, as VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, sob o tema 'Do Asilo à Inovação...100 Anos de Hospitalidade'. O evento celebra o centenário da presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, que assumiram a direcção do então 'Manicómio Câmara Pestana' a 9 de Maio de 1925, após convite da Junta Geral do Distrito.

As jornadas serão precedidas por dois workshops, um deles já hoje, abordando os temas 'Genética na Psiquiatria' e 'Teatro Terapêutico, no palco da doença mental'. No dia 8, à tarde, decorrerá um terceiro workshop sobre 'Luto, onde guardar as emoções da perda'.

Inspirado em grandes clássicos da literatura como 'As Palavras e as Coisas' de Michel Foucault e 'Admirável Mundo Novo' de Aldous Huxley, o programa das jornadas abordará questões cruciais de saúde mental relacionadas com o quotidiano humano: identidade de género, adições, coerção em saúde mental, neurociências na psiquiatria forense, depressão pós-parto e o impacto das novas tecnologias, incluindo a digitalização da saúde e a inteligência artificial.

Cerca de 18 especialistas regionais, nacionais e internacionais irão partilhar conhecimentos durante o evento. No final dos trabalhos do dia 8, o público poderá assistir a uma actuação das Ninfas do Atlântico, numa parceria com o Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode.

As jornadas contarão ainda com o Concurso de Posters Científicos Dr. Nóbrega Fernandes, dedicado à temática da saúde mental.

Para encerrar as celebrações do centenário, realizar-se-á no dia 9 de Maio, pelas 17h30, uma Eucaristia de acção de graças na Sé do Funchal, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás. A cerimónia, cantada pelo grupo coral da Casa de Saúde, estará aberta a todos os madeirenses.