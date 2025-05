Trovoada danifica posto de transformação do Lombo Brasil

As fortes trovoadas que se fizeram sentir esta madrugada provocaram uma avaria no posto de transformação do Lombo Brasil, na Calheta, tendo danificado o transformador do PT com uma descarga eléctrica, revelou a Empresa de Electricidade da Madeira.

Em comunicado de imprensa, a companhia indica ainda que já está a deslocar um novo transformador para o local, "por forma a normalizar o fornecimento de energia naquele sítio com a maior brevidade".

Refira-se que, esta madrugada, foram registadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) cerca de 850 descargas eléctricas no arquipélago da Madeira, 11 das quais foram raios positivos (nuvem-terra) que atingiram zonas da ilha.