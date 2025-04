Manifestação promovida pela União dos Sindicatos da Madeira a 1 de Maio

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida apela, em nota enviada, à população em geral a participar na manifestação promovida pela a União dos Sindicatos da Madeira, para o dia 1.º de Maio, com concentração marcada para às 10 horas junto à Assembleia Legislativa da Madeira, saindo em manifestação rumo ao Jardim Municipal seguida de intervenções sindicais.

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida refere que numa "altura em que todas as previsões apontam para o aumento da riqueza criada no nosso país, em que os grandes grupos económicos acumulam e distribuem lucros colossais, em que aumentam as desigualdades, não é aceitável o ataque ao poder de compra, aos salários, aos rendimentos."

Neste sentido, refere que os salários têm de aumentar: "O salário mínimo nacional, cujo aumento o governo apresentou como histórico, é já irrisório para fazer face ao aumento dos preços."

A concluir diz que o Dia do Trabalhador é o "momento alto para afirmar a luta por melhores condições de trabalho e de vida, pela valorização salarial, pela mudança de rumo que garanta o desenvolvimento, a paz e a justiça social."