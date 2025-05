Concerto de Aurea assinala este Dia do Trabalhador

Desporto, cultura, momentos de lazer em família e manifestações. São algumas das iniciativas esperadas para este feriado do 1.º de Maio na Madeira. Um dos pontos altos das comemorações, como é habitual, está agendado para as 21 horas, no Parque de Santa Catarina.

A cantora com uma das vozes mais marcantes da música portuguesa, com um percurso repleto de sucessos, Aurea, sobe hoje ao palco, prometendo um concerto gratuito inesquecível ao ritmo do soul, pop, jazz e rock. As portas abrem às 18 horas, com animação musical a cargo da Comissão Organizadora.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Os Prazeres voltam a assinalar as comemorações do Dia do Trabalhador, mantendo viva uma tradição que já faz parte da identidade local. Hoje, o Campo Municipal vai encher-se de vida com um programa repleto de actividades desportivas e recreativas que reunirão famílias, amigos e atletas num ambiente de festa.

10h00 - O Município e a Diocese do Funchal homenageam, hoje, São Tiago Menor, padroeiro do Funchal. A celebração incluiu a tradicional procissão do voto ao santo.

10h00 - Oração de Laudes da Solenidade de São Tiago Menor

10h30 - Procissão da Sé a Santa Maria Maior

11h30 - Missa solene do Voto de São Tiago Menor na Paróquia de Santa Maria Maior, Igreja do Socorro

10h00 - Manifestação promovida pela a União dos Sindicatos da Madeira com concentração marcada para às 10 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, saindo em manifestação rumo ao Jardim Municipal seguida de intervenções sindicais.

12 horas - Homenagem ao Trabalhador Madeirense - Deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense - Avenida Sá Carneiro

ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

- Prova de Atletismo 'Madeira a Correr' – Grande Prémio 1.º de Maio – Associação de Atletismo da RAM, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, com partida junto à Igreja, na Estrada Regional 104.

- Torneio de Futebol “Professor Eleutério d’Aguiar – Edição 2025– Comemorativo do 100º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio.

- Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2025 – Pista das Carreiras – Camacha.

ABERTURA DA ZONA DE LAZER DO MONTADO DO PEREIRO

Estará ao dispor da população a zona de lazer do Montado do Pereiro com zona de piqueniques e as habituais barracas de comes e bebes, entre as 10 e as 18 horas.

14h30 - Clube Naval do Funchal - Grande Prémio Cidade do Funchal 2025

15h00 - 1.º de Maio - São Roque. Play-off da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculino.

17h30 - Cerimónia Comemorativa dos 100 anos do Clube Desportivo 1º de Maio no Centro de Congressos da Madeira.

18h00 - O grupo C'azoada 'abre' o Palco dos Concertos, na Placa Central da Avenida Arriaga, às 18 horas, com um concerto de cerca de uma hora. às 21 horas está previsto o concerto dos The Whyte Bues Band

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador:

1807 - Entra em vigor a abolição do comércio de escravos no Reino Unido, estruturando a primeira campanha internacional contra o tráfico de pessoas, com o apoio da Armada britânica. A lei foi aprovada e sancionada pela Coroa britânica, a 25 de março de 1807.

1809 - Começa a publicação do Diário Lisbonense, primeiro jornal diário em Portugal.

1886 - "Greve dos três oitos" dos trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, por oito horas de trabalho, oito de descanso e oito para formação. A data passou a ser assinalada como o Dia Internacional do Trabalhador.

1900 - É lançado, em Lisboa, o jornal A Lucta: Diário Socialista, dirigido por José de Macedo. O Governo proíbe de imediato a edição e prende o diretor.

1931 - Inauguração do "Empire State Building", em Nova Iorque, Estados Unidos.

1939 - Começa a publicação do jornal A Ilha: Diário da Manhã, em Ponta Delgada, Açores.

1952 - É fundado o Clube Naval do Funchal, na ilha da Madeira

1974 - Dia Internacional do Trabalhador é celebrado pela primeira em liberdade, em Portugal.

1994 - Morre, aos 34 anos, o piloto brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, em Itália, vítima de um despiste fatal no Grande Prémio de S. Marino.

1997 - O Partido Trabalhista britânico, liderado por Tony Blair, vence as eleições gerais no Reino Unido.

1999 - União Europeia: Entra em vigor o Tratado de Amesterdão.

2011 - O líder da Al-Qaeda Osama Bin Laden é morto por militares norte-americanos, em Abbottabad, no Paquistão.

2020 - Morre, aos 73 anos, Carlos Alberto Lopes Barbosa (Kaká Barbosa), intérprete, compositor e escritor cabo-verdiano. Compôs o hino do Partido Africano da Independência de Cabo Verde.

2024 - O Benfica conquista a Taça da Liga feminina de futebol pela quarta vez, depois de vencer na final o Sporting por 1-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

