‘Uma Coisa de Sangue’ traz reflexão sobre liberdade e polarização social

‘Uma Coisa de Sangue’ traz uma reflexão sobre liberdade e polarização social ao palco do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), no âmbito da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal. O espetáculo irá realizar-se no dia 9 de Maio, em duas sessões: para escolas, às 11 horas, e para o público geral, às 21 horas.

“Num futuro distópico, não muito longínquo, em que o mundo foi dividido em dois - Esquerda para um lado, Direita para o outro - desenvolve-se ‘Uma Coisa de Sangue’, o provocador espetáculo de teatro-dança que promete abalar consciências na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal”, lê-se na nota informativa, que acrescenta que esta obra balança entre o político e o poético, três personagens femininas de diferentes gerações enfrentam uma profunda crise existencial quando confrontadas com uma tragédia familiar que espelha o colapso político da sociedade em que vivem.

Oficina 'Fora da Mesa'

Conforme informação à imprensa, a experiência de ‘Uma Coisa de Sangue’ estende-se para além do palco com a Oficina ‘Fora da Mesa’, uma actividade de mediação que desafia as convenções educacionais.

Criada pela Maratona - Associação Cultural, esta oficina teatral convida adolescentes entre os 13 e 19 anos a trabalharem lado a lado com uma figura parental ou um professor, em jogos intergeracionais que combinam digital, palavra e movimento.

“Contrapondo a noção tradicional de que a educação acontece 'à mesa' e unilateralmente do adulto para o jovem, criamos um espaço horizontal onde cada participante é valorizado por igual”, explica Belisa Branças, criadora da peça e da oficina. O objectivo é fomentar a proximidade, empatia e compreensão mútua, enquanto cada geração partilha os seus conhecimentos e perspectivas únicas.

A oficina acontecerá no dia 8 de Maio, com duas sessões (às 11h e às 15h), no Estúdio/Blackbox. Cada sessão tem uma lotação mínima de 5 pares e máxima de 10.

Informações e Bilhetes: Os bilhetes para “Uma coisa de Sangue” estão disponíveis pelo valor de 5 euros e podem ser adquiridos na Ticketline em https://ticketline.sapo.pt/evento/uma-coisa-de-sangue-93367.

Lembrar que a 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal é um evento cultural inovador que decorre entre 25 de Março e 30 de Junho de 2025, com o objectivo de transformar a cidade num espaço de diálogo entre arte, design, sustentabilidade e inovação, propondo novos olhares sobre os desafios contemporâneos.

Trata-se de um evento promovido pelo Município do Funchal, sob a organização do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com coordenação de Francisco Faria Paulino e curadoria de Susana Gonzaga.