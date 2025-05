Documentário alemão sobre baleias rodado na Madeira há 35 anos

Uma equipa de filmagem de uma cadeia televisiva alemã esteve na Madeira, em 1990, para rodar um filme sobre cachalotes e baleias, nos mares do Caniçal. As filmagens foram orientadas pela bióloga Pietra Diemer.

A bióloga explicou que o objectivo era o de “alertar as pessoas para a necessidade de protegerem as baleias e cachalotes, dando-lhes oportunidade de apreciarem aqueles mamíferos no seu habitat natural”.

O veleiro ‘Fóftein’ era responsável por transportar o material para as filmagens, que contava com equipamento subaquático. ‘O homem e as baleias’ seria o título do documentário, que também tinha como propósito mostrar aos cientistas japoneses que era possível estudar estes mamíferos sem os exterminar.

O filme deveria estar concluído até ao final do ano e à RTP já tinha apresentada uma proposta para adquirir o mesmo.

Nucha ficou em antepenúltimo na Eurovisão

Uma das notas da edição de 6 de Maio de 1990 era a classificação da cantora Nucha no festival da Eurovisão. A cantora, que interpretou a música ‘Sempre, Há Sempre Alguém’ não foi além do antepenúltimo lugar. A competição sagou como vencedor Toto Cotugno, com a música ‘Insieme’.