UMa será palco de Conversa sobre o livro 'O Cura de São Lourenço'

No dia 9 de Abril, às 18h00, o Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, será palco de uma Conversa em torno do livro 'O Cura de São Lourenço', de Maria do Monte S. A. E Vasconcelos, coordenado por Ana Cristina Trindade e Luísa Antunes Paolinelli, com prefácio de Cátia Vieira Pestana e Vítor Paulo Teixeira.

Esta conversa, conforme nota à imprensa, é organizada pelo Conselho de Cultura da UMa e contará com a moderação da Prof.ª Doutora Alcina Sousa e do Mestre Carlos Barradas.

Maria do Monte Santana e Vasconcelos Moniz de Bettencourt (1810-1884) nasceu numa família privilegiada da Madeira, rodeada de personalidades ligadas às letras. A autora dedicou três dos seus livros ao romance histórico, sendo, a primeira mulher em Portugal a afirmar-se no género, com O Cura de São Lourenço.

Educada na língua e cultura francesas, Maria do Monte escolheu a Revolução Francesa para pano de fundo da ação deste romance. A revolução serviu, também, para revelar a posição da autora em relação às novas ideias liberais. Embora pertencente à mais antiga "nobreza" insular, Maria do Monte não condenava os ideais revolucionários, pelo contrário, relacionava-os com uma ideia de liberdade.