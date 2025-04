Polícia Judiciária investiga morte de menino de 5 anos no Estreito de Câmara de Lobos

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias da morte de um menino de 5 anos, ocorrida na noite de ontem, no sítio do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, e que está abalar a população.

De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO, através de uma fonte próxima do caso, as autoridades consideram que existem algumas suspeitas.

A PJ encontra-se agora no terreno a investigar a situação para apurar as circunstâncias da morte e confirmar se realmente há indícios de crime ou se tudo não passou de um acidente. As autoridades aguardam ainda os resultados da autópsia para esclarecer as causas do óbito.

Segundo fontes no local, tudo aconteceu por volta das 21 horas de ontem, altura em que foi dado o primeiro alerta. Quando os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos chegaram ao local, a criança estaria inanimada no chão, aparentemente em paragem cardiorrespiratória, junto de um popular. De imediato, a equipa dos bombeiros iniciou manobras de reanimação, que prosseguiram até à chegada de uma equipa da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Os profissionais da EMIR assumiram as tentativas de reanimação, mas, após vários minutos de esforço, o médico da equipa determinou a suspensão das manobras e a criança foi encaminhada para o hospital. No entanto, apesar de todos os cuidados prestados, o menino acabou por falecer.

Entretanto, o DIÁRIO também sabe que uma familiar da criança está, neste momento, a ser assistida no Centro de Saúde de Câmara de Lobos, depois de se ter sentido mal na sequência do trágico acontecimento.