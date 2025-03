Albuquerque no Palácio de São Lourenço

Liderados por Miguel Albuquerque, a representação do PSD/M, - inclui José Prada, secretário-geral, Jaime Filipe Ramos e Pedro Ramos - já se encontra no Palácio de São Lourenço para a audição convocada pelo Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto.

Na sequência da realização da Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no passado domingo, o Representante da República, em conformidade com os artigos 231.º, nº 3 da Constituição da República Portuguesa, e 57.º, nº1 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, convocou para audição os partidos políticos ‘eleitos’ no Palácio de São Lourenço.

As audições a acontecerem até ao início da tarde, faz-se pela ordem dos resultados eleitorais, começando por auscultar o PSD, que elegeu 23 deputados, ronda que terminará ouvindo a IL, que (re)conquistou um lugar na Assembleia Legislativa.

Pelo meio recebe o JPP (10:15), com 11 eleitos, o PS (11:00), com oito, e o Chega (11:45), que elegeu três parlamentares. Às 12:30 será ouvido o CDS-PP, que elegeu um deputado e assinou na terça-feira um acordo de governação e de incidência parlamentar com os sociais-democratas, garantindo assim a maioria absoluta.