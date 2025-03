Funchal abre as portas aos livros e à cultura

Começa hoje a 51.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que este ano se associa às celebrações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, um dos nomes maiores da literatura portuguesa e mundial.

A par disso, esta Feira do Livro, que tem como tema a mitologia insular, vai homenagear três grandes nomes das ‘letras’ regionais: Ana Margarida Falcão, Cabral do Nascimento e Irene Lucília de Andrade.

Até ao dia 6 de Abril, a Avenida Arriaga transforma-se num grande palco para os livros e para a cultura, embora haja eventos previstos para outros pontos da cidade do Funchal.

Neste primeiro dia, são vários os momentos que merecem a sua atenção, havendo iniciativas para todos os públicos, com destaque para a homenagem aos três autores madeirenses já referidos, agendada para as 18h30, no palco principal.

A abertura oficial do certame está agendada para as 18 horas, contando com a presença de várias entidades e elementos do executivo camarário. Mas a animação e as várias acções começam muito antes.

Pelas 15 horas sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias a opereta ‘Camões’, de Filipe Gouveia da AGON, em parceria com a Câmara do Funchal.

Quase em simultâneo, às 15h15, no stand infantojuvenil, teremos o espectáculo ‘Os Lusíadas:Marionetas em Alto Mar”, com Ahau Marionetas.

Pelas 20 horas, o concerto do dia será protagonizado por ‘Carolina de Deus Trio’, no palco principal.

Mais tarde, pelas 21 horas, no Cineteatro de Santo António, sobe à cena o espectáculo ‘A Arte da Comédia’, com dramaturgia e encenação de Eduardo Luiz, da Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF).

Serão várias as apresentações de livros que vão acontecer durante o dia. Haverá, também, várias sessões de autógrafos.

A animação de rua também não vai faltar, sobretudo ao longo da Placa Central da Avenida Arriaga, onde vão estar 33 editores, livreiros e alfarrabistas com muitos livros à escolha.

Mas há mais a acontecer nesta sexta-feira, dia 28 de Março.

Agenda

9h00 - V Encontro Regional de Universidades Seniores da RAM, com o tema ‘Nunca é tarde para aprender’, com a participação de 12 universidades seniores e com 300 alunos, organizado pela Casa do Povo de Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira.

9h30 – início das audições aos partidos por Ireneu Cabral Barreto. O PSD/Madeira será o primeiro, seguindo-se o JPP, o PS, o CDS e o Iniciativa Liberal. Encontros decorrerão no Palácio de São Lourenço.

10h00 - ministra da Cultura visita o Museu de Arte Contemporânea da Madeira – MUDAS, na Calheta; segue-se uma visita à PORTA 33 - Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea, às 12 horas.

11h00 - apresentação do Rali de Santana 2025, no Miradouro da Beira da Quinta (Cabanas), São Jorge.

11h00 - a USAM - União dos Sindicatos da Madeira assinala o Dia da Juventude Trabalhadora.

11h00 - conferência 'FlowISiAM Technology: A Non-Invasive Liquid Biopsy Approach for Monitoring Treatment Success with Natural Products', organizada pelo Centro de Química da Madeira, na Universidade da Madeira, Campus da Penteada.

14h00 - segunda edição do evento Motard Solidário, organizado por Vitor Timóteo em parceria com o Club Motards Madeira.

18h00 - Música nos Museus - actuação do Duo Plectro Bec (Sara Freitas Faria e Ricardo Mota), na Estação do Monte.

20h00 - Concerto Mandoisland, num encontro único entre o bandolin e o acordeão, protagonizado por Norberto Gonçalves da Cruz (Bandolin) e Slobodan Sarcevic (Acordeão), a ter lugar no Centro Cívico e Cultural da Ribeira Seca, em Machico.

21h00 - XXXVIII Festival de Música da Madeira: recital de piano Jazz com Mário Laginha, no Vila Galé, Santa Cruz.

21h00 - Concerto Solidário de Primavera ‘The Queen Symphony’ , com a participação da Orquestra de Sopros e do Coro Juvenil do Conservatório - Escola das Artes Eng. Luz Peter Clode, a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira.

21h00 - Grupo de Teatro de Machico leva à cena a peça ‘O Retorno’, no Forúm Machico.

Efemérides

1800 - O Parlamento irlandês aprova a Lei de União com a Inglaterra. O Acto de União recebeu a aprovação real a 1 de Agosto de 1800 e entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1801.

1930 - Na Turquia, Constantinopla passa a designar-se Istambul e Angorá, Ancara.

1939 - Final da Guerra Civil de Espanha com a rendição de Madrid às forças do general Francisco Franco.

Foto Arquivo/DR

1974 - Realiza-se o primeiro encontro da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com José Afonso.

1977 - É formalizado o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.

1978 - É instituído o 12.º ano de escolaridade, em substituição do Ano Propedêutico.

2007 - É inaugurada em Serpa, distrito de Beja, a Central Solar Fotovoltaica, a maior central solar do mundo, que vai permitir produzir energia "limpa" para a rede eléctrica nacional nos próximos 15 anos.

Foto DR

2012 - O ex-lider cubano Fidel Castro encontra-se com o Papa Bento XVI, em visita oficial a Cuba.

2019 - O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, passa a estar impedido legalmente de exercer qualquer cargo público, durante 15 anos, por decisão da Controladoria Geral da República da Venezuela.

2023 - Duas pessoas morrem no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca.

Foto DR/Arquivo

