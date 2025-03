Turista polaca ficou ferida na Ponta de São Lourenço e foi resgatada pelo SANAS

A embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz do SANAS foi empenhada, na tarde desta quinta-feira, para efectuar o resgate de uma turista polaca, com cerca de 42 anos, que ficou ferida na perna direita quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço.

A vítima foi assistida no local pela equipa de bombeiros e foi transbordada na marina do Dreams Madeira Resort (antigo Hotel Quinta do Lorde), de onde seguiu em ambulância para unidade de saúde.

A embarcação do SANAS regressou à Estação de Santa Cruz, onde retomou o seu estado de prontidão. Este serviço foi coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil e com o Posto de Comando do Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal.