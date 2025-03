Concerto Mandoisland realiza turné pela Região

A obra "Mandolisland" marca o encontro do compositor Vincent Beer Demander com a música regional madeirense, propondo a realização de uma suite de peças inspiradas na música da Madeira, reinterpretadas de forma erudita pelo olhar do consagrado compositor francês.

Além desta obra, serão apresentados repertórios provenientes de vários compositores da tradição mundial, trazendo aos dois instrumentos repertórios desafiantes de várias culturas como a da tradição erudita, procurando surpreender públicos pela excelência da interpretação das obras. Este projeto tem como base possibilitar a acessibilidade cultural a este tipo de repertórios, levando esta proposta a todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira. A interpretação é do conceituado bandolinista português Norberto Gonçalves da Cruz e do virtuoso acordeonista Slobodan Sarcevic.

Este espectáculo é uma experiência que celebra a riqueza musical, oferecendo à população um evento artístico memorável e acessível. A nossa sugestão de entrada livre, reforça o compromisso com a democratização da cultura, tornando-o perfeito para integrar iniciativas que promovam a acessibilidade.