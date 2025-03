Ireneu Barreto destaca importância da recuperação do Palácio de São Lourenço

Ministra da Cultura e Representante da República para a Madeira mostram-se confiantes na execução da empreitada de recuperação do Palácio de São Lourenço. Tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa de 21 de Março, está a decorrer um concurso público e o prazo para a entrega de propostas termina a 29 deste mês. Trata-se de um projecto ao abrigo do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Peço às empresas de construção civil que concorram, porque é muito importante não só pelo facto de termos prazos muitos curtos a cumprir no âmbito do PRR, mas sobretudo por ser uma obra emblemática da Região”, disse Ireneu Barreto, esta quarta-feira, à margem da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal.

“É mais de que uma manutenção, é uma recuperação, pois estamos numa situação crítica”, esclarece Ireneu Barreto. “O Palácio está atacado por aquilo que se chama formiga-branca e temos dificuldade em sustentar toda a estrutura do teto do Palácio”, acrescenta o Representante da República para a Madeira. A maior intervenção será, precisamente, na cobertura do Palácio de São Lourenço, juntando-se um projecto ao nível das acessibilidades para pessoas com deficiência e outro para solucionar pequenos problemas. A obra principal terá um custo de 1,1 milhões de euros – já com o concurso a decorrer – mas com os outros dois projectos o total chegará aos 1,8 milhões previstos nos projectos PRR.

“Um dos projectos está relacionado com acessibilidades, para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao Palácio através de uma rampa de acesso, mas também um elevador”, explica.

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, também mostrou satisfação por ver a execução deste projecto ao abrigo do PRR, destacando, na sua visita à Madeira, que “o processo está em andamento”.