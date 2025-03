V Encontro Regional de Universidades Seniores da RAM realiza-se sexta-feira no Museu da Imprensa

O V Encontro Regional de Universidades Seniores da RAM, decorre, na próxima sexta-feira, dia 28 de Março de 2025, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

O evento, que foi organizado pela Casa do Povo de Câmara de Lobos, através do projecto da Universidade Sénior de Câmara de Lobos, a convite da RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), conta com a participação de 12 universidades seniores (Universidade Sénior de Câmara de Lobos, Universidade Sénior Gonçalves Zarco, Universidade Sénior de São Vicente, Universidade Sénior de Machico, Universidade Sénior da Ribeira Brava, Academia Sénior da Ribeira Seca, Universidade Sénior de Santa Maria Maior- Funchal, Universidade Sénior do Funchal, Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, Universidade Sénior do Porto Santo, Universidade Sénior do Caniço e Universidade Sénior de São Gonçalo) e um total de 300 alunos.

Sob o lema "Nunca é tarde para aprender", o evento contará com um programa diversificado, sendo que, no turno da manhã haverá uma conferência de palestras.

No turno da tarde, o evento contará com a apresentação das várias universidades seniores presentes, que farão uma pequena abordagem numa das áreas escolhidas.

