PSP alerta para o duplo significado de alguns 'emojis' nas conversas dos jovens

O debate foi lançado pela minissérie da Netflix 'Adolescência', que estreou este mês: o duplo significado de alguns 'emojis' nas conversas mantidas entre jovens e para os riscos associados aos mesmos. Neste sentido, a Polícia de Segurança Pública alerta aos pais para que estes estejam atentos aos significados.

Através de uma publicação nas redes sociais, a PSP explica o duplo significado destes símbolos que podem ser utilizados no âmbito de conversas de cariz sexual ou relacionadas com o consumo/tráfico de drogas.

Relativamente aos emojis relacionados a conteúdo sexual, a autoridade explica que apesar das conversas "e teor sexual entre jovens, a partir de uma determinada idade, poderem fazer parte do crescimento, a PSP apela a um especial cuidado quando se utiliza este tipo de linguagem (emojis) no diálogo com desconhecidos em chats, aplicações de encontros, plataformas de jogos online, entre outros. Os mais jovens, ao não saberem quem se encontra do outro lado do ecrã, podem estar a dialogar com alguém mais velho que pretende ganhar a sua confiança e, eventualmente, marcar encontros presenciais (grooming). Pais e jovens devem estar atentos a este duplo significado dos emojis, pois podem estar perante uma situação de aliciamento sexual."

Foto PSP

Os pais devem também estar atentos ao duplo significado de alguns emojis, que podem estar conotados a conversas relacionadas com o consumo/tráfico de drogas. Apesar desta realidade "ser (ainda) pouco comum entre a comunidade escolar, a PSP está atenta a este fenómeno, atuando preventivamente nos estabelecimentos de ensino através de ações de sensibilização", refere.