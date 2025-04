Derrocada interrompe estrada no Curral das Freiras

Um deslizamento de terras e pedras no Curral das Freiras interrompeu esta madrugada, pelas 6h00, a Estrada Regional que liga uma parte mais baixa da freguesia à outra mais alta, mais precisamente a Estrada do Cidrão, via de acesso à Fajã Escura, Colmeal e Fajã dos Cardos e, ainda, o Pico Furão.

A situação deveu-se às fortes chuvas sentidas, que originaram o deslize de terras e pedras soltas de uma derrocada anterior no topo desta montanha acontecida há 15 dias e que agora se repetem, entupindo esta estrada regional de acesso à parte superior da freguesia.

Entretanto, já está em curso a sua limpeza numa operação que vai demorar algumas horas, sendo que só no final da manhã, provavelmente, acontecerá a reposição da normalidade no acesso rodoviário.

O alerta foi dado pela população local que se deslocava para trabalhar, tendo o presidente da Junta de Freguesia activado imediatamente os meios junto da Direção Regional de Estrada, numa operação em que estão envolvidos meios de protecção civil da Freguesia com os bombeiros.