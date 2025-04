Abertas inscrições para artistas que queiram participar no Festival Aqui Acolá

Já se encontra a decorrer a Open Call para os artistas que queiram participar na nona edição do Festival Aqui Acolá. O evento acontece de 29 de Maio a 1 de Junho, sendo que as inscrições para participar decorrem até ao dia 24 de Abril.

As propostas mais criativas serão expostas no Jardim da Loja do Munícipe, havendo uma bolsa de criação no valor de 700 euros. Todos os artistas interessados podem submeter a sua candidatura e obter mais informações sobre as condições de participação através do e-mail [email protected].

Quanto ao festival Aqui Acolá, parte agora para a sua 9.ª edição, com uma rogramação que desafia convenções e explora novas formas de expressão artística. O evento é organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, com o objectivo de promover uma cultura vibrante e inovadora na região, criando novos públicos e experiências inesquecíveis.

"Durante quatro dias, o festival transforma a Vila da Ponta do Sol num palco dinâmico, com diversas áreas de exposição e apresentações. Entre os locais icónicos do evento, destacam-se a frente mar da vila, o Centro Cultural John dos Passos e uma capela do século XVII, entre outros. Além disso, as Artes Plásticas e as Artes Visuais estarão presentes em diversos palcos, através da Pintura, Instalação e Fotografia, permitindo aos visitantes uma experiência artística imersiva, influenciada pelo ambiente natural e arquitetónico da região", explica nota à imprensa.

Em 2025, o festival irá contar com mais de 40 manifestações artísticas ao longo de 60 horas de programação, espalhadas por sete palcos e várias ruas da vila. Este evento é, sem dúvida, uma celebração da Arte, da Cultura e da Tradição, que atrai milhares de pessoas de diferentes gerações e preferências.