Candidaturas abertas aos programas juvenis da Direcção Regional de Juventude

A Direcção Regional de Juventude informa que abrem hoje as candidaturas para os jovens residentes na Madeira, que queiram participar nos programas Jovem em Formação, Monitor Júnior e Colombo, durante os meses de Julho e Agosto.

"Até ao dia 30 de Abril, os jovens interessados poderão formalizar as candidaturas na Plataforma da Juventude (https://plataformajuventude.madeira.gov.pt/). Os colocados farão um mês de estágio de verão em empresas públicas, entidades privadas sem fins lucrativo; creches e estabelecimentos de educação pré-escolar públicos e privados; associações juvenis ou equiparadas; associações de estudantes do ensino superior; e associações e clubes desportivos", revela nota à imprensa.

O Programa Jovens em Formação visa, conforme refere, "promover a ocupação dos teus tempos livres, de modo transversal, através do desempenho de actividades formativas que permitam um contacto experimental com algumas áreas profissionais, de modo a desenvolveres o teu sentido de responsabilidade e de participação social". Podem candidatar-se jovens dos 14 aos 25 anos e o estágio tem a duração de 1 mês, com direito a uma bolsa média mensal de 250 euros.

Já o Programa Monitor Júnior, acrescenta, "tem por objectivo promover a ocupação dos tempos livres nos campos de férias desenvolvidos na Região, através da integração dos jovens nas respetivas equipas técnicas de apoio, na qualidade de monitor auxiliar". Podem candidatar-se jovens dos 16 aos 30 anos. O estágio tem, também, a duração de 1 mês e garante uma bolsa média mensal de 330 euros.

Quanto ao Programa Colombo, prossegue, "visa dinamizar a ocupação dos tempos livres dos jovens do Porto Santo, mediante a integração em entidades que permitam o desempenho de actividades formativas em contexto experiencial, com o intuito de potenciar a aquisição de competências pessoais e profissionais, bem como incrementar a sua participação activa e responsabilidade social". Destina-se a jovens entre os 16 e os 30 anos e garante uma bolsa no valor médio mensal de 300 euros, em cada mês de estagio.