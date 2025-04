Festival da Canção Infantil com 12 temas inéditos sobre o espaço

As 12 canções inéditas que vão ser interpretadas por 14 solistas no Festival da Canção Infantil da Madeira deste ano vão ter como tema o espaço. Isso mesmo foi revelado, na tarde desta quinta-feira, na apresentação do evento destinado aos mais pequenos, que decorreu no Salão Nobre do Conservatório – Escola da Artes da Madeira.

O festival acontece a 12 de Abril, pelas 16 horas, no auditório do Centro de Congressos da Madeira. Nesta data assinala-se o Dia Mundial do Voo Espacial, por referência à primeira viagem espacial de um ser humano, o soviético Yuri Gagarin, que em 1961, a bordo da nave espacial ‘Vostok’, este na órbita terrestre. Todos estes ‘ingredientes’ pesaram na escolha do tema da edição deste ano deste que é um dos maiores eventos musicais da Região dedicados aos mais pequenos.

Aquando da apresentação deste que é o mais antigo festival da canção infantil do País, que este ano vai na sua 44.ª edição, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia fez questão de evidenciar o carácter padagógico desta iniciativa, no âmbito de todo o sistema educativo regional.

“Este festival é uma oportunidade para darmos a conhecer talentos ao nível da interpretação e daqueles que, com criatividade, com competência, se dedicam à composição, à escrita e produção de letras e de canções originais”, disse Jorge Carvalho.

O governante fez questão de destacar que “ao longo destas 44 edições – e o festival não deixou de acontecer mesmo em tempo de pandemia –, criou-se um espólio que está disponível para os nossos professores, para as nossas escolas e para todas as crianças poderem, efectivamente, desenvolver a comunicação e os seus talentos, razão pela qual este evento é uma marca e um sucesso do nosso sistema educativo”, sustentou.

O Festival da Canção Infantil da Madeira tem carácter competitivo e destina-se a crianças entre os 4 e os 9 anos de idade, sendo uma iniciativa organizada pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira - Eng.º Luiz Peter Clode.

Os bilhetes para o Festival da Canção Infantil da Madeira custam 15 euros e estão à venda no Conservatório – Escola da Artes da Madeira. No dia do evento podem ser adquiridos na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira. Pagam bilhete todas as pessoas a partir dos seis anos (inclusive).

Saiba aqui quais as canções, solistas e autores que participam no concurso deste ano:

1. ‘PARA A MINHA MÃE’

Letra e Música – Ângela Fernandes

Solista – Sara Ornelas | Idade: 8 anos

Município: Ribeira Brava

2. ‘UM CORAÇÃO SEMELHANTE’

Letra – Ana Paula Spínola | Música – Maria Ferreira

Solista – Isabela Spínola | Idade: 9 anos

Município: Santa Cruz

3. ‘O DRAGÃO DO AMOR’

Letra – Mónica António | Música – Filipe António

Solista – Emília António | Idade: 9 anos

Município: Santa Cruz

4. ‘É TEMPO DE BRINCAR’

Letra – Natália Bonito | Música – Vítor Oliveira

Solistas – Maju Bonito Oliveira | Idade: 5 anos

– Lara Beatriz | Idade: 9 anos

Municípios: Funchal e Ponta do Sol

5. ‘A BIBLIOTECA DO TUDO É POSSÍVEL’

Letra e Música – Madalena Abreu

Solista – Carlota Pinto | Idade: 9 anos

Município: Funchal

6. ‘AMOR’

Letra – Tânia Teixeira | Música – Susana Bárbara

Solista – Suéli Moniz | Idade: 8 anos

Município: Funchal

7. ‘AQUI SOU MAIS EU’

Letra e Música – Ana Raquel Moreira

Solista – Tomás Santos | Idade: 9 anos

Município: Machico

8. ‘ESCORREGA ESPACIAL’

Letra – José Barreto | Música – Lino Gonçalves

Solista – Luna Barreto | Idade: 8 anos

Município: Machico

9. ‘NA DANÇA DO ARCO-ÍRIS’

Letra e Música – Mariana Shoshan e Susana Bárbara

Solista – Mariana Shoshan | Idade: 5 anos

Município: Funchal

10. ‘LEVA-ME CONTIGO A VOAR’

Letra e Música – Adler Pereira

Solistas – Alice Sousa | Idade: 9 anos

– Ema Aguiar | Idade: 9 anos

Município: Funchal

11. ‘CARAVELA DO ESPAÇO’

Letra e Música – Maria João Silva

Solista – Paulo Silva | Idade: 9 anos

Município: Funchal



12. ‘NUVEM DE ALGODÃO’

Letra – Natália Bonito | Música – Vítor Oliveira

Solista – Leonor Gonçalves | Idade: 7 anos

Município: Santa Cruz