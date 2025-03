4.ª Edição do '+ Comércio Local' bate recorde de inscrições

O primeiro sorteio da edição deste ano da iniciativa '+ Comércio Local', promovida pela Câmara Municipal do Funchal em parceira com a ACIF, decorreu hoje, no Balcão do Investidor. Segundo a autarquia, esta quarta edição bateu o recorde do número de inscrições de estabelecimentos aderentes, "reflectindo o impacto positivo que esta acção de dinamização da autarquia pretende junto do comércio local".

A CMF explica que a iniciativa consiste na atribuição de 1 cupão por cada 20 euros em compras, até ao limite de 10 cupões por aquisição, nos estabelecimentos comerciais aderentes. "Para se habilitarem aos vales, os cupões, depois de preenchidos, deverão ser depositados numa tômbola disponível no Balcão do Investidor", indica.

Além deste sorteio, estão previstos outros dois, a 30 de Abril e 30 de Maio, que contarão com a supervisão da Autoridade Regional das Atividades Económicas. Nos três sorteios serão extraídos um total de 60 cupões (20 cupões em cada com o valor individual de 250 euros), perfazendo o montante global de 15.000€ em prémios, a serem utilizados nas lojas aderentes à iniciativa.

A edição deste ano teve como novidade abranger também o sector da restauração, "de forma a ampliar o impacto da iniciativa e reforçar o apoio a um sector, que é fundamental para a economia do município".

Esta 4.ª edição decorre até 30 de Maio de 2025, sendo que os próximos sorteios se realizam às 16 horas, com a presença e supervisão da Autoridade Regional das Atividades Económicas.