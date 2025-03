Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses desenvolve I Ciclo de Masterclass

No âmbito do plano de actividades previstas para este ano, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está a desenvolver o I Ciclo de Masterclass.

A primeira masterclass - de saxofone - decorrerá de 7 a 12 de Abril, na sede da banda, com os formadores Ana Irene Rodrigues e Andy Scott, saxofonista britânico.

"Esta masterclass será direccionada para tocar em grupo de saxofones, desde pequenos grupos até à orquestra de saxofones", explica a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses.

No dia 12 de Abril, a masterclass termina com um concerto no Fórum Machico.

O custo de inscrição é de 10 euros para executantes de saxofone das bandas filarmónicas; 20 euros para alunos de saxofone do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e 30 euros para o público geral.



Horário:

Segunda-feira: 15h00-17h00

Terça-feira: 10h00-12h00

Quarta-feira: 10h00-13h00 - 15h00-18h00

Quinta-feira: 10h00-13h00 - 15h00-18h00

Sexta-feira: 10h00-13h00 - 15h00-18h00

Sábado: Ensaio geral + Concerto

A inscrição poderá ser feita através do seguinte link: https://forms.gle/bx14DoRPq6vjL3sM7

Para mais informações: [email protected]