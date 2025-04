Governo concede tolerância de ponto nos dias 17 e 19 de Abril

O Conselho de Governo, reunido esta tarde, decidiu conceder tolerância de ponto nos dias 17 e 19 de Abril. “Atendendo ao significado da Semana Santa na tradição católica do Povo Madeirense e sendo a Sexta-Feira Santa Feriado Nacional, foi resolvido estabelecer tolerância de ponto na Quinta-Feira Santa e no Sábado de Aleluia, respetivamente dias 17 e 19 de abril de 2025, nos serviços públicos, Institutos Públicos e Empresas Públicas sob a tutela do Governo Regional, refere.

Os serviços da administração pública regional autónoma, que pela sua natureza, sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham de laborar no(s) dia(s) acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos, aponta ainda o Executivo Regional.