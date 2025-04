NERA promove o I Congresso de Direito Regional nos dias 8 e 9 de Abril

O Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas (NERA), um núcleo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que pretende representar os estudantes insulares na vida universitária, promove, em conjunto com a European Law Students Association, Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nos dias 8 e 9 de Abril, no anfiteatro 6 da Faculdade de Direito, o I Congresso de Direito Regional.

Serão dois dias de "debate intenso sobre as questões regionais com professores de renome", como o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, Rui Tavares, Rui Tavares Lanceiro, Jorge Nunes.

Segue a agenda:

I- Módulo Introdutório

Origens e evolução da Autonomia Regional (9:30-10:30)

Oradores: Guilherme Silva e Rui Tavares

Moderação: Martim Dantas

II- Direito Constitucional

A Competência Legislativa das Regiões Autónomas (10:45-11:15)

Oradores: Jorge Bacelar Gouveia e Mariana Melo Egídio

Moderação: António Matos

-Coffee Break-

O Representante da República: que futuro? (11:30-13:00)

Oradores: Gonçalo Carrilho; Irineu Barreto

Moderação: ELSA

III- Direito Administrativo

Dos conflitos entre regulamentos administrativos nacionais e regionais (14:30-15:30)

Oradores: João Tiago Silveira e Beatriz Garcia

Moderação: ELSA

IV- Direito Financeiro

Lei das Finanças Regionais, que futuro? (9:30-10:30)

Oradores: José Renato Gonçalves e Patrícia Bastos

Moderação: Rodrigo Raposo

-Coffee Break-

V- Direito Internacional

A paradiplomacia: Competências internacionais das Regiões Autónomas (10:45-11:45)

Oradores: Rui Tavares Lanceiro e Afonso Brás

Moderação: NERA

O papel das Regiões Autónomas na União Europeia (12:00-13:00)

Oradores: Francisco Araújo e Cláudia Monge

Moderação: ELSA

VI- O Futuro

O que espera as Autonomias Regionais? (14:00-15:30)

Oradores: Pedro Sanchez e Jorge Nunes

Moderação: Margarida Betencourt