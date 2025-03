Seminário Internacional Desporto e Ciência 2025 entre os dias 10 e 12 de Abril

O Colégio dos Jesuítas acolhe, entre os dias 10 e 12 de Abril, o Seminário Internacional Desporto e Ciência 2025, promovido pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da Univerisdade da Madeira.

Este evento conta ainda com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD) e do Instituto de Tecnologias Interativas – LARSyS, com o objectivo de partilhar o conhecimento científico na área das Ciências do Desporto.

Segundo explica nota à imprensa, durante "estes três dias, docentes e investigadores da UMa e de instituições congéneres, Nacionais e Internacionais, vão reunir-se com o intuito de procurar responder a questões relevantes e problemáticas relacionadas com o Treino Desportivo, com a Saúde e Prescrição do Exercício, com a Educação Física e com a Gestão do Desporto".

As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas até ao dia 09 de abril, através do formulário disponível no endereço criado para o efeito.