Governo aprova apoios e louvores a atletas

O Conselho de Governo decidiu autorizar a celebração de um Acordo de Cooperação, na modalidade de Acordo Atípico e de Investimento entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, e a Associação Casa do Voluntário, relativo ao financiamento de atividades de promoção do voluntariado social, incluindo as decorrentes da manutenção da sua estrutura administrativa e aos seus projetos de intervenção social, designadamente o projeto NADA Funchal, projeto Porto Santo Inclusivo e projeto NADA Santa Cruz, atribuindo para o efeito:

a) Uma comparticipação financeira no montante mensal de 31.506,69 €, correspondente aos encargos de funcionamento previstos com as atividades e projetos;

b) Um apoio financeiro de prestação única, no montante máximo de até 3.000,00 €, destinado à aquisição de equipamento para o Projeto NADA, designadamente frigorífico, arcas congeladoras e balcão em inox, entre outros.

Da reunião de Governo, desta quinta-feira, saiu a aprovação de um contrato-programa com a “Província do Coração de Maria da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias – Colégio de Santa Teresinha”, no montante máximo de 80.000,00€, tendo em vista a concretização da Medida do Plano de Recuperação e Resiliência TD-C20 i03-RAM- Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM.

Foi ainda celebrado um contrato-programa com o Centro Educativo da “Apresentação de Maria- Associação”, no montante máximo de 80.000,00€ tendo em vista a concretização da Medida do Plano de Recuperação e Resiliência TD-C20 i03-RAM- Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM.

Hoje foram ainda aprovados vários louvores:

- Louvar publicamente a atleta madeirense, Francisca Camila Henriques, do Sport Lisboa e Benfica, por conquistar, o título de Campeã Nacional da 1.ª Divisão Feminina 2024/2025, no escalão de seniores, na modalidade de andebol.

- Louvar publicamente a atleta madeirense, Joana Rosa Costa Semedo, do Sport Lisboa e Benfica, por conquistar, o título de Campeã Nacional da 1.ª Divisão Feminina 2024/2025, no escalão de seniores, na modalidade de andebol.

- Louvar publicamente a atleta madeirense, Sofia Maria Silva Ferreira, do Sport Lisboa e Benfica, por conquistar, o título de Campeã Nacional da 1.ª Divisão Feminina 2024/2025, no escalão de seniores, na modalidade de andebol.

- Louvar publicamente o atleta madeirense, Francisco Reis Alves Gouveia e o Sporting Club Santacruzense, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, os títulos de Campeão do Mundo de Boccia, na categoria BC1, no escalão jovem e por equipas, no Curitiba 2025 World Boccia Youth Championship;

- Louvar publicamente o técnico madeirense, Jorge Manuel da Costa Fernandes e o Sporting Club Santacruzense, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, na qualidade de técnico assistente, duas medalhas de ouro, na categoria BC1, no escalão jovem e por equipas, no Curitiba 2025 World Boccia Youth Championship.