Censo de Mantas decorre entre 5 e 6 de Abril na Madeira

O Censo de Mantas, promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, decorre entre os dias 5 e 6 de Abril, com o objectivo de monitorizar a população da manta (Buteo buteo harterti), uma ave de rapina emblemática do arquipélago.

Todos podem participar neste projecto, seja a pé, de bicicleta ou de carro, pois basta olhar para o céu e registar as observações. "Junte a família e amigos e saia à rua para contar mantas. A metodologia é muito simples: apenas tem de realizar um ou mais percursos e anotar quantas mantas observou. Recomendamos que as contagens sejam feitas entre as 10h e as 14 horas, quando estas aves estão mais activas”, explica Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

Segundo explica a SPEA, a manta é "a maior das três aves de rapina diurnas que nidificam no arquipélago e pode ser facilmente identificada pelo seu tamanho imponente, plumagem castanha, asas esbranquiçadas na parte interior e cauda listrada e quadrada". A ave tem bico e patas amarelas, sendo que estas aves encontram-se especialmente activas nesta época do ano, uma vez que estão em pleno período de reprodução.

No ano passado, contabilizaram-se 132 mantas, após 61 voluntários terem percorrido mais de 800 quilómetros ao longo da Madeira e Porto Santo. "Com base nestes dados, estima-se que existam cerca de 298 indivíduos no arquipélago", aponta.

Os voluntários inscritos receberão um certificado de participação e terão acesso antecipado aos resultados do censo. Toda a informação está disponível em www.spea.pt.