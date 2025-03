Pagamentos de subsídio de mobilidade indisponíveis entre 1 e 3 de Abril

A partir do próximo dia 3 de Abril, quinta-feira da próxima semana, entra em vigor o decreto de lei que define o novo modelo de atribuição do Subsídio Social de Mobilidade. Um novo modelo que vem com novas regras e procedimentos. As tarifas máximas a pagar por residente e estudantes da Madeira, e também, dos Açores, nas viagens para o continente e entre os arquipélagos também vai ficar mais baixa. Fique a par de todas as novidades neste ‘Explicador’.