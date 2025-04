Regiões Montanhosas sob avisos laranja para precipitação e vento

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos para agitação marítima, precipitação e vento para a Madeira e o Porto Santo.

Os avisos para as Regiões Montanhosas da ilha da Madeira sobem para laranja, o quarto numa escala de cinco, para a precipitação e o vento.

Relativamente à precipitação, que será por vezes forte, o aviso estará válido entre as 00h00 e as 6h00 de amanhã.

O vento de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, com rajadas até 120 km/h, estará sob aviso entre as 3h e as 9 horas também desta quinta-feira. Passará a amarelo, com rajadas até 100 km/h, entre as 00h00 e as 03h00 de amanhã.

Entre as 9h00 e as 00h00 de sexta-feira o aviso amarelo vigora para vento de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, com rajadas até 100 km/h.

Na costa norte o aviso amarelo para agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, vigora entre as 16h27 e as 06h00 de sexta-feira.

A precipitação, por vezes forte, estará sob aviso durante o mesmo período de tempo.

Relativamente ao vento de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, com rajadas até 90 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, este estará sob aviso amarelo entre as 00h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira

A costa sul da ilha da Madeira estará sob avisos amarelo para agitação marítima, vento e precipitação. A agitação marítima e a precipitação estão sob aviso entre as 00h00 de amanhã e as 06h00 de sexta-feira.

Já o vento de sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, com rajadas até 90 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira entre as 00h00 do dia 3 e as 00h00 do dia 4 de Abril,

Na Ilha Dourada também está com avisos amarelos para agitação marítima, precipitação e vento.

Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros estará sob aviso entre as 16h27 e as 06h00 de sexta-feira.

A precipitação, por vezes forte, encontra-se em aviso entre as 00h00 e as 06h00 de sexta-feira.

Por fim, o vento, do quadrante oeste com rajadas até 80 km/h, entre as 00h00 de amanhã e as 00h00 do dia 4.