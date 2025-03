Turista que caiu em penhasco no Pico do Areeiro desequilibrou-se após tirar uma foto

O turista que caiu esta manhã de um penhasco com cerca de 200 metros na zona do miradouro da Pedra Rija, Vereda do Pico do Areeiro, ter-se-á desequilibrado após ter saído do trilho para tirar um foto num morro. Trata-se de um jovem, presumivelmente de origem alemã, que se encontrava na companhia de outras três pessoas.

Entretanto, ainda não é possível apurar o estado da vítima, pois a zona onde caiu é íngreme e com vegetação e a equipa de resgate está a ter dificuldades em chegar ao local. "As equipas já estão a caminho do local, a tentar abordar a vítima e de momento ainda não conseguimos avançar o estado da vítima. A equipa de drones localizou a vítima e estão a decorrer os trabalhos para aceder ao local. Estamos a falar de um local com mais de 200 metros, numa operação de grande complexidade a nível de trabalho com cordas. Há uma grande complexidade associada a esta operação", sublinhou Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil

O alerta para este acidente foi dado às 11h38, através de uma chamada feita por um cidadão para a linha de emergência 112. Foram mobilizados para o local 13 elementos e 3 viaturas da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), bem como a equipa de drones e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil. Contudo, a existência de nevoeiro tornou inviável a operação deste último meio aéreo.

Entretanto, ainda no início da tarde houve um reforço do dispositivo, com empenho de uma equipa da PSP, uma equipa da Unidade Especial de Protecção e Socorro da GNR e elementos do Corpo da Polícia Florestal. No total, estarão envolvidos na operação cerca de 40 operacionais.

Na sequência deste acidente, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) encerrou o trilho da Vereda do Pico do Areeiro.