Chuva atingiu nível de aviso vermelho no Areeiro

A chuva intensa que tem caído nesta noite já atingiu nível de aviso vermelho no Areeiro. De acordo com a estação meteorológica do IPMA, a precipitação acumulada já era de 82,6 litros por metro quadrado nas últimas 6 horas.

Já numa actualização mais recente, o acumulado já ia nos 92,9 mm em 6 horas, aliás o nível de aviso vermelho foi atingido em metade do tempo, 3 horas.

Há ainda três estações (com 5 registos entre a 1h00 e as 6h00) com valores de aviso laranja. Santa Cruz, Pico do Areeiro, Pico Alto, Santo da Serra, São Vicente e Porto Moniz.

Essa será uma das razões que levaram as autoridades a encerrarem a Estrada Regional 103, como se percebe na foto.

A zona fica após a passagem do Poiso em direção à Ribeira das Cales-Terreiro da Luta-Monte, o que obriga os condutores a descerem para a acesso que dará ao Vale Paraíso/Camacha.

Os autocarros que vêm e vão para o Faial terão de mudar de rota.