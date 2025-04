Algumas estradas e percursos da Madeira foram encerrados devido ao gelo.

De acordo com a Protecção Civil, está encerrada a estrada de ligação entre a Eira do Serrado e Areeiro; estrada regional 218 entre o Pico das Pedras e Achada do Teixeira, assim como o percurso pedestre vereda do Arreiro e Pico Ruivo.

Além disso, está igualmente encerrada a estrada regional entre o Poço da Neve e o Pico do Areeiro.