Rafaela Fernandes destaca "disponibilidade permanente” de Manuel Salustino para o Curral das Freiras

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente esta semana, em representação do Presidente do Governo Regional, nas comemorações do 235.º aniversário da freguesia do Curral das Freiras.

Na oportunidade, Rafaela Fernandes felicitou os residentes da freguesia, sem esquecer os “filhos da freguesia” que se encontram no estrangeiro.

Dirigindo-se a Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia, a governante felicitou-o pelos quase 12 anos de exercício de funções, afirmando que todos os autarcas presentes na cerimónia "são bons exemplo daquilo que é necessário ter no poder local: disponibilidade permanente para o exercício da missão de serviço público”.

O evento organizado pela junta de freguesia teve a participação da comunidade escolar que ficou encarregada de cantar os parabéns, bem como o hino de Portugal e da Região.