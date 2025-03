A Estrada Regional 107, que dá acesso ao Curral das Freiras e à Eira do Serrado, encontra-se neste momento fechada ao trânsito automóvel, a partir do extremo norte do Caminho dos Três Paus, devido à queda de ramos na via pública. A PSP encontra-se no local.

Foto DR

Devido às limitações de circulação, várias viaturas não conseguem descer para o Funchal, como é o caso de um autocarro dos 'Horários do Funchal'.