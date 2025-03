Vídeos registam momento de derrocada no Curral das Freiras

Alguns vídeos registaram uma derrocada que aconteceu, há instantes, no Curral das Freiras, em Câmara de Lobos, e que deixou ferida uma pessoa.

De acordo com fontes no local, as pedras de algumas dimensões caíram para a zona da Estrada do Ribeiro do Cidrão, mas ficaram retidas no canal de água. No entanto, sabe-se que uma delas, de menor dimensões, terá atingido o condutor de um camião que por lá passava, ferindo-o com um pequeno corte no olho.

Apesar da ocorrência, até ao momento, não foram mobilizados os bombeiros.