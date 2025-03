CMF alerta para interrupção temporária à circulação rodoviária na Estrada Luso-Brasileira

A Câmara Municipal do Funchal revela que a Águas do Funchal irá realizar a reparação das redes de escoamento das águas residuais e pluviais na Estrada Luso-Brasileira, entre o dia 26 de Março, amanhã, e o dia 21 de Abril, levando a alterações rodoviárias.

Confira:

- Condicionamento à circulação rodoviária na Estrada Luso-Brasileira, no segmento compreendido entre a Rua Pedro José de Ornelas e o n.º 20 de polícia. É permitida a circulação para acesso e saída das garagens;

- Interrupção à circulação rodoviária na Estrada Luso-Brasileira, no segmento compreendido entre o n.º 20 de polícia e o parque de estacionamento sob o viaduto da V.R.1;

- Condicionamento à circulação rodoviária na Estrada Luso-Brasileira, no segmento compreendido entre o parque de estacionamento sob o viaduto da V.R.1 e a Rua Quinta dos Reis. É permitida a circulação para aceder e sair dos estacionamentos públicos;

- Os veículos que circulam na V.R.1, seja no sentido Câmara de Lobos – Funchal ou no sentido Santa Cruz – Funchal, e saem no Nó 12, serão encaminhados para o Túnel de ligação à Rua da Ribeira de João Gomes;

- Como alternativa para aceder ao segmento norte da Estrada Luso Brasileira, os condutores podem optar por circular pela Rua da Levada de Santa Luzia, Caminho do Comboio e Rua Quinta dos Reis ou Estrada do Livramento. Para aceder à V.R.1 os condutores devem optar por circular pela Rua da Ribeira de João Gomes ou pelo acesso da Estrada da Fundoa;

- Durante este período, a carreira n.º 19 da Horários do Funchal circulará pela Rua Nova Pedro José de Ornelas, Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, Estrada dos Marmeleiros e Estrada do Livramento em direcção à Estrada Luso Brasileira.

Outras informações

- É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata;

- O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra.