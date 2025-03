Repavimentação da Estrada dos Marmeleiros obriga a alterações no trânsito

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de tornar público mais uma empreitada que obrigará à mudança de trânsito na zona de envolvência da obra, entre amanhã e 4 de Abril. "No âmbito da empreitada municipal 'Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho', se torna necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária, já a partir de amanhã: Estrada dos Marmeleiros. Data prevista de 27.03.2025 (quinta-feira) a 04.04.2025 (sexta-feira)", informa telegraficamente.

Assim, "fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Estrada dos Marmeleiros, entre o entroncamento do Tanque e o entroncamento com o Caminho da Portada de Santo António, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária", realça, sendo que, "como alternativa, os condutores podem optar por circular pelo Caminho da Portada de Santo António".

A autarquia lembra que "é expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata", além de que "o acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra", pelo que "desde já, a CMF agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente".

Para saber mais, nomeadamente "os horários de funcionamento e percursos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/, sendo certo que "para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt", conclui.