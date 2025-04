'Mesas da Flor Bordal' em exibição entre 3 e 26 de Maio

A Bordal – Bordados da Madeira celebra a Festa da Flor com uma exposição especial que enaltece a beleza e tradição do bordado Madeira, com mesas decoradas sob o tema 'A Flor'. A iniciativa, aberta ao público de 3 a 26 de Maio de 2025, terá lugar na loja/fábrica, situada na Rua Fernão Ornelas, n.º 77, no coração do Funchal.

Em nota enviada pela Bordal, é referido que num gesto de homenagem à Festa da Flor, pretendem oferecer a todos os visitantes – locais e turistas – uma experiência "estética e cultural", sublinhando a profunda ligação entre o bordado Madeira e a flora da ilha, que inspira grande parte dos seus desenhos.

A exposição tem ainda a particularidade de decorrer num espaço único: a única fábrica de bordado Madeira actualmente visitável, permitindo assim aos visitantes não só apreciar as mesas decoradas, como também acompanhar as diversas fases do processo artesanal do bordado, num verdadeiro mergulho na história e na tradição.

Para esta edição, foram convidados três designers, que têm colaborado desde o lançamento das 'Mesas de Natal com Bordado Madeira': Nini Andrade Silva, Lilia e João Paulo Gomes e Graça Reis

Cada um dos designers dará vida a uma mesa única, reinterpretando o bordado Madeira com sensibilidade, criatividade e autenticidade.

Fundada a 10 de Março de 1962, a Bordal é gerida desde 1998 por Susana Vacas e João Vacas. Nestes últimos 27 anos, a empresa tem-se destacado pela capacidade de inovação e adaptação do bordado Madeira aos tempos modernos, promovendo o seu valor no mercado regional e internacional, com foco crescente na exportação para os quatro cantos do mundo.

Desde 2014, a fábrica integra o Roteiro Histórico do Bordado Madeira, um percurso cultural visitável que passa agora também pela beleza efémera, mas memorável, das ‘Mesas da Flor Bordal’.