Preços do gasóleo e da gasolina vão descer abaixo de um cêntimo

Os combustíveis vão ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira, embora a descida seja inferior a um cêntimo, uma redução bem mais ligeira do que a que foi decretada para esta semana.

Segundo os preços máximos de venda ao público, ontem publicados no Jornal Oficial da RAM, a gasolina super sem chumbo IO 95, que actualmente custa 1,546 euros por litro, vai cair 0,6 cêntimos a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, fixando-se em 1,540 euros. Quer isto dizer que para um abastecimento de 50 litros, a poupança será de 30 cêntimos.

Para os gasóleos, a descida será de 0,8 cêntimos. O gasóleo rodoviário, o mais utilizado, passa dos actuais 1,400 euros para os 1,392 euros por litro, o que significa uma poupança de 40 cêntimos num abastecimento de 50 litros.

Já o gasóleo marcado e colorido passará a custar 0,933 euros por litro (actualmente é 0,941 euros/litro).

Os preços máximos de venda ao público foram homologados pelo Governo Regional, para vigorar entre as 00 horas do dia 28 de Abril (próxima segunda-feira) e o dia 4 de Maio.

Esta variação resulta da alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na RAM com o objectivo de conciliar “a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético”, de acordo com a Portaria ontem publicada no JORAM.

Esta baixa de preços é bem mais ligeira do que a decretada na semana passada. A descida, recorde-se, foi mais sentida no bolso dos madeirenses na última segunda-feira, com o alívio de 5,6 cêntimos por litro no gasóleo e de 5,2 cêntimos da gasolina.

Ainda assim, apesar da redução agora decretada não ser tão expressiva, sempre permitirá poupar mais uns trocos a partir da próxima semana.