Madeira investe mais de 900 mil euros na Festa da Flor

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, apresentou, esta tarde, a programação da Festa da Flor, cujas actividades decorrem de 1 a 25 de Maio.

O evento, conforme adiantou aos jornalistas, representa um investimento na ordem dos "911 mil euros, menos 26 mil que no ano anterior", e esta prevista uma taxa de ocupação na ordem dos 95%, "equivalente à que se verificou em 2024".

Eis alguns dos momentos. No dia 3 de Maio, mais de 300 crianças vão dar novamente corpo ao Muro da Esperança, na Praça do Município. Um dos pontos altos terá lugar a 4 de Maio com o 46.° Cortejo Alegórico da Flor, com o arranque previsto para as 16h30. 13 grupos, mais um, o de João Egídio Rodrigues, vão juntar mais de 1.700 participantes.

O evento traz tapetes florais, o Mercadinho das Flores e dos Produtos Regionais, numa parceria com a secretaria da Agricultura, actuações diversas, o Pavilhão do Bordado Madeira. Também destaque para o desporto, com o Palheiro Gardens Golf Clássico, nos dias 2 e 3 de Maio. A 8 e 9 é tempo para o Festival Regional de Dança Escolar, que junta alunos do ensino básico e secundário da Madeira.

No total, juntando as pessoas ligadas à organização, falamos de cerca de 4 mil envolvidos.